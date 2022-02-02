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Son dakika: Terör örgütüne 'Kartal' darbesi! Dev harekatın detayları belli oldu

#MSB#Terör#Bakan Akar
Son dakika: Terör örgütüne Kartal darbesi Dev harekatın detayları belli oldu

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen 'Kış Kartalı Harekatı' ile terör yuvaları yerle bir edildi. Harekatta, savaş uçakları, HİK, İHA/SİHA'lar ile 80'e yakın hedef eş zamanlı vuruldu. Ayrıca terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir binanın da harekatla vurulduğu belirtildi.

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Kış Kartalı Harekatı'nda 6 farklı üsten kalkan savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'ların görev aldığı, 165 kilometre derinlikte Karacak, 85 kilometre derinlikte Sincar ve 9 kilometre derinlikteki Derik'teki teröristlere ait 80’e yakın hedefin uçaklar tarafından eş zamanlı olarak vurularak tahrip edildiği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına düzenlediği "Kış Kartalı Harekatı"nın detayları ortaya çıktı.

BAKAN AKAR, HAREKATI KOMUTA KADEMESİYLE HAVA HAREKAT MERKEZİ'NDEN YÖNETTİ

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ettiği harekat ile teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kampları tahrip edildi.

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Diğer harekatlarda olduğu gibi gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu.

MİLLİ MÜHİMMAT KULLANILDI, 165 KİLOMETRE DERİNLİĞE KADAR GİDİLDİ

Sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilen Kış Kartalı Harekatı'nda büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı. Harekatta 6 farklı üsten kalkan savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar görev aldı. Uçaklar 165 kilometre derinlikteki Karacak, 85 kilometre derinlikteki Sincar ve 9 kilometre derinlikteki Derik'te hedefleri eş zamanlı olarak tam isabetle vurdu.

3 FARKLI BÖLGEDE 80 HEDEF VURULDU

60 civarındaki hava aracının görev aldığı Kış Kartalı Harekatı'nda 3 farklı bölgede 80'e yakın hedef tahrip edildi.

Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatla teröristlere ait mühimmat depoları da vuruldu. Vurulan hedeflerde birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.

ÖRGÜTÜN SÖZDE YÖNETİCİLERİNİN BULUNDUĞU BİNA DA VURULDU

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Harekatın düzenlendiği bazı yerlerde teröristler sivil halkı "canlı kalkan" olarak kullanmaya çalışsa da Mehmetçiğin hassasiyeti sayesinde bunu başaramadı. Ayrıca terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir binanın da harekatla vurulduğu belirtildi.

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#MSB#Terör#Bakan Akar

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