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Son dakika: Terör örgütüne darbe! 27 terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#TSK#Terör

MSB, 'Komandolar, Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında geçen ay 27 teröristi etkisiz hale getirdi.' açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik nisan ayında eş zamanlı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor. Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor. Harekatın her safhası detaylı şekilde planlanıyor. Birçok kaynaktan elde edilen istihbarat bilgileri ışığında belirlenen bölgeler yerli ve milli üretim insansız hava araçları tarafından en ince detayına kadar inceleniyor. İHA'lardan aktarılan görüntülerin de yardımıyla teröristlerin muhtemel barınma alanları, yapılacak operasyonda helikopterlerin inme yerleri, uçak ve ateş destek vasıtaları ile vurulacak hedefler tek tek belirleniyor. Ateş destek vasıtalarıyla vurulan bölgelere taarruz helikopterlerinin desteklediği içinde komando birliklerinin bulunduğu helikopterler sevk ediliyor. Bölgeye indirilen komandolar teröristlerin 'girilemez' dedikleri alanlarda ilerleyerek terör örgütü tarafından kullanılan mağaraları tek tek imha ediyor.

EKİMDE 27 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRDİ

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Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında bölgedeki 163 mağaraya giren komandolar, sadece ekim ayında 27 teröristi etkisiz hale getirdi. Bir ay içinde teröristler tarafından kullanılan 16 güdümlü füze sistemi, büyük çaplı 3 havan, 15 roketatar, 7 uçaksavar, 16 keskin nişancı silahı, 81 piyade tüfeği, haberleşme sistemleri, ağır silahlara ait 7 bin 300, hafif silahlara ait 15 bin civarında mühimmat, 16 ton gıda malzemesi, 9 ton akaryakıt ve 40'ın üzerinde EYP ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Harekat kapsamında teröristler tarafından kullanılan 12 kritik nokta da komandolar tarafından imha edildi. Bunlardan ikisi teröristlerce 'Doğu Karargahı' ve 'Batı Karargahı' olarak adlandırılan bölgeler oldu. Terör örgütünün barınak, eğitim, lojistik merkezi ve sözde karargah olarak kullandıkları söz konusu mağaralar komandolar tarafından tahrip edildi.

KOMANDOLARIN 'TERÖRİSTLERİN İNLERİNE' GİRDİĞİ ANLAR

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Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının teröristler tarafından kullanılan mağaralardaki aramalarına ait görüntüler de dikkat çekti. Gerekli güvenlik önlemlerini almalarının ardından çok dar tünellerden mağaralara giren komandolar buralardaki odaları tek tek kontrol ediyor. Silah ve mühimmattan, haberleşme cihazlarına kadar birçok malzemenin bulunduğu mağaralar daha sonra Mehmetçik tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getiriliyor.

Son dakika: Terör örgütüne darbe 27 terörist etkisiz hale getirildi

'TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE'

Bakanlık kaynakları, Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında bölgede yıllarca teröristler tarafından geniş bir alan içinde kullanılan barınak, sığınak, depo ve sözde karargahların tahrip edildiğini belirtti. Hudutların ve halkın güvenliğinin ileriden sağlamak için faaliyetlerin kararlılıkla sürdüğünü aktaran kaynaklar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde" ifadesini kullandı. Kaynaklar, Irak için de tehdit teşkil eden ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütü ile mücadelenin Irak ile koordineli ve yakın iş birliği içinde devam ettiğini belirtti.

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#Milli Savunma Bakanlığı#TSK#Terör

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