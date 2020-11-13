Son dakika: Terör örgütüne darbe! 14 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.'' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2020
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/YerVFvpR79
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle