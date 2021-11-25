Son dakika... Terör örgütüne bir darbe daha... Yeşil ve turuncu kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladıPutin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladı#Kovid Aşısı
Bir milyarlık tablonun sırrı...Bir milyarlık tablonun sırrı... #Soyut Dışa Vurumculuk
Yarın başlıyor... Başınıza gelebilir Mutlaka şikâyet edinYarın başlıyor... Başınıza gelebilir! Mutlaka şikâyet edin#Alışveriş
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizMHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz#Bahçeli
Metro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunmaMetro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler! İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunma #Kadıköy
İstanbulda metroda kâbusu yaşadı... Genç kadın o anları anlattı: Normalde kick boksçuyum...İstanbul'da metroda kâbusu yaşadı... Genç kadın o anları anlattı: Normalde kick boksçuyum...#Metro
Deprem sonrasında adeta seferberlik ilan edildi Yarın teslim ediliyorDeprem sonrasında adeta seferberlik ilan edildi! Yarın teslim ediliyor#İzmir
Bitcoinde kritik gün 63 bin dolar ihtimal dahilindeBitcoin'de kritik gün! '63 bin dolar ihtimal dahilinde'#Bitcoin (BTC)
Çocuklar için karar verildi: Avrupa İlaç Ajansından Pfizer açıklamasıÇocuklar için karar verildi: Avrupa İlaç Ajansı'ndan Pfizer açıklaması#Koronavirüs
Merkez Bankasından ekonomi zirvesi... Toplantıdan ne sonuç çıkacak İşte beklentilerMerkez Bankası'ndan ekonomi zirvesi... Toplantıdan ne sonuç çıkacak? İşte beklentiler#Yatırım
Aşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek miAşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek mi?#COVİD-19
Onun da var bir kusuru: Köşe bucak saklıyor ıyorOnun da var bir kusuru: Köşe bucak saklıyor ıyor#Kate Middleton
Kuşadası 1989... Peder bey beni ıslatıyor'Kuşadası 1989... Peder bey beni ıslatıyor'#Ata Demirer
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
Bakan Dönmez açıkladı Kapatılan kuyudan petrol fışkırdıBakan Dönmez açıkladı! Kapatılan kuyudan petrol fışkırdı#Petrol
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Terör örgütüne bir darbe daha... Yeşil ve turuncu kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

#İçişleri Bakanlığı#Eren Kış -7 Operasyonu#Terör Örgütü
Son dakika... Terör örgütüne bir darbe daha... Yeşil ve turuncu kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 'Eren' operasyonları kapsamında Bitlis'te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin 'terörden arananlar' listesinde yeşil kategorideki Leyla Şeyho, diğerinin ise turuncu kategoride aranan Erhan Mingsar olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Eren-Kış-7' operasyonları kapsamında Bitlis'te 3 gün önce jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis kırsalında örgütün sözde 'kadın sorumlusu' olarak faaliyet yürüten ve yeşil kategoride aranan Suriye uyruklu 'Baharin Afrin' kod adlı Leyla Şeyho olduğu belirtildi. Açıklamada "Diğer teröristin Bitlis kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 'Soreş Kars Roni' kod adlı Erhan Mingsar isimli terörist olduğu ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride arandığı tespit edildi. Teröristin 01 Haziran 2021 tarihinde Bitlis Tatvan Çavuşlar köyü bölgesinde Jandarma Teğmen Baki Koçak ve Güvenlik Korucusu Yücel Aki'nin şehit edilmesi, Jandarma Uzman Çavuş Akın Temel, Jandarma Uzman Çavuş Serdar Durak, Jandarma Uzman Çavuş Önder Turan ve Güvenlik Korucusu Ekrem Saz'ın yaralanması olaylarının faillerinden birisi olduğu tespit edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" denildi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

MİT'ten Kandil'e nokta operasyonu
daha fazla video içinMİT'ten Kandil'e nokta operasyonu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Eren Kış -7 Operasyonu#Terör Örgütü

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu