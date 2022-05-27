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Son dakika... Terör örgütü PKK'ya Pençe-Kilit darbesi: 16 terörist etkisiz!

#MSB#PKK#Terör Örgütü
Son dakika... Terör örgütü PKKya Pençe-Kilit darbesi: 16 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 16 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması...

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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