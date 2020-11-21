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Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 11:56 | Son Güncelleme:

Son dakika... Terör örgütü PKK üyesi sahte pasaportla kaçmaya çalışırken yakalandı!

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İstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaportla Brezilya'ya kaçmaya çalışan ve hakkında "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan kadının yakalandığı anlar havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da 02.00 sıralarında Brezilya'nın Sao Paulo şehrine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kendisini Melike Y. olarak tanıtan kadından şüphelendi. Şüpheli hal ve hareketler sergileyen kadınının pasaportu polis ekiplerince dikkatlice incelendi. Pasaportun sahte olabileceğini değerlendiren ekipler, parmak izi kontrolü de yaptı.

Son dakika... Terör örgütü PKK üyesi sahte pasaportla kaçmaya çalışırken yakalandı

Bilgileri eşleşmeyen şüpheli gözaltına alındı. Yapılan detaylı sorguda şüpheli kadının Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 27 yaşındaki Helin D. olduğu tespit edildi. Helin D.'nin ifadesinde sözde örgüt yöneticilerinden gelen talimat doğrultusunda hapse girmemek için birçok örgüt üyesi gibi kendisinin de yurt dışına kaçmaya çalıştığını ve dikkat çekmemek için önce Brezilya'ya, oradan da Avrupa'ya geçmeyi planladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Helin D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadının yakalandığı anlar ise havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

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