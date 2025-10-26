Son dakika... Terör örgütü PKK Türkiye'den çekildiğini duyurdu!

Haberin Devamı

Terör örgütü PKK’dan yapılan açıklamada, Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurların Irak’a çekilmekte olduğu ifade edildi.

Irak’ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı’nın eteklerinde, örgüt mensupları tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Bir örgüt elebaşının okuduğu açıklamada, elebaş Abdullah Öcalan’ın yönlendirmesiyle mayıs ayındaki sözde kongrede alınan kararlar doğrultusunda PKK’nın örgütsel varlığını ve silahlı eylemi sona erdirmeyi kararlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, sürecin devamı olarak, terör örgütü PKK’nın Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurlarını Öcalan’ın onayı çerçevesinde Irak’ın kuzeyine çekme işleminin gerçekleşmekte olduğu ifade edildi.

Açıklamanın yapıldığı alanda, Türkiye topraklarından ayrılarak Irak’a geldiği belirtilenlerden 23 kişilik PKK’lı terörist grup da bulundu.

MAHMUR’A GEÇEBİLİRLER

Dün, PKK’ya yakın yayın organının internet sitesinde örgütün yeni bir açıklama yapacağı ilan edilmişti. Kuzey Irak mahreçli haberlerde “güvenilir kaynaklara” dayanılarak, “örgütün, Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve önceki kongre kararları doğrultusunda yeni adım atacağı” duyurulmuştu.



Bu arada 11 Temmuz’da törensel silah bırakma eyleminin ardından başka teröristlerin de silahlarını Irak’ın kuzeyinde Türk istihbarat görevlileri veya ikinci ülkeden aracı güvenlik yetkililerine teslim ettikleri öğrenildi. Silah bırakan teröristlerin bazılarının, PKK’lıların aileleri ile sınır köylerinden göç etmek zorunda kalan ailelerin barındığı Mahmur Kampı’na geçebilecekleri belirtildi. Irak’ın kuzeyinde sivil hayata geçecek olan teröristler, Türkiye’de soruşturma muafiyetleri ve “eve dönüş” şartlarını içeren yasanın çıkmasını bekleyecek.

DEM Parti kaynakları, ağır işleyişe karşın örgütün bir “iyi niyet adımı” olarak süreci ilerletmeye çalıştığını, buna karşılık hükümetten ve Meclis’ten güven artırıcı adımlar beklediklerini vurguladı.



Terör örgütünün yeni açıklaması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın salı günü DEM Parti İmralı Heyeti’ni kabulünden önce gerçekleşecek. İmralı Heyeti’nin bu ziyaretten hemen sonra İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile süreci değerlendirmesi planlanıyor. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da 30 Ekim’de muhtemelen son “dinleme” görüşmesini yapacak. Bu toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç süreci değerlendirip öngörülen adımlar ve taslak çalışmalarla ilgili bilgi verecek. Fidan’ın hem Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler, ayrıca SDG’nin Şam yönetimiyle müzakeresinde gelinen aşamayı hem de terörle mücadele konusunda Irak yönetimiyle yürüyen işbirliğini anlatması bekleniyor. Türkiye, silah bırakan PKK’lılardan özellikle yönetici olanların farklı ülkelerde barındırılmasına yönelik seçenekler üzerinde de çalışıyor.

CNN Türk İstihbarat Koordinatörü Nihat Uludağ, son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Bu süreç hassas süreç. Niye hassas süreç diyoruz. Binlerce şehit ve gazi var. Şehit ve gazilerin aileleri var. Bizlerde onların birer aileleriyiz. Onların da gönlünün kırılmadan işleyeceği bir süreçti. Artık PKK'nın adım atması gerekiyordu ki anladığımız kadarıyla PKK kanadı bugün itibarıyla o adımı daha sert bir biçimde attığını gözlemliyoruz. Çünkü bu kararla birlikte terör örgütü silahsızlanma yolunda süreci hızlandırılması gerekiyor. Sadece Türkiye'de değil Türkiye'nin alt komşularında PKK terör örgütünün adım adım silahsızlanmaya gitmesi gerekiyor ki bu süreç nihayete ersin.