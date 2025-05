Son dakika... Terör örgütü PKK kongresini topladığını duyurdu

Haberin Devamı

Terör örgütü PKK, 12. kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. Kongrede alınan kararların kısa sürede açıklanması bekleniyor.

"TARİHİ ÖNEME SAHİP KARARLAR ALDIK"

CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Yapılan açıklamada; barış ve demokratik toplum çağrısı üzerine kongrenin toplandığı ifadesi yer aldı. Öcalan'ın çağrısında kongrenin toplanması gerektiği belirtildi. PKK çağrının gerekenlerini yerine getireceğini duyurdu. Açıklamada, 'Tarihi öneme sahip kararlar aldık' açıklamasına yer verildi."

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ DOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı açıklamada, PKK'nın kongreyi topladıklarını duyurmasının an meselesi olduğunu açıklamıştı.

Doğan, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi, her an kongrenin toplandığını duyurabilir. Bunu buradan sizinle paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı, kararı hepimiz çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz. 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK'dan bir açıklama geldi ve çağrının gerekliliklerini yerine getireceklerine dair bir açıklamaydı. Hemen arkasından ateşkes açıklaması da yapmışlardı. MYK sonrası sizlerle buluştuk ve şunu söyledik; 'Biz bu kararı çok büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tarihsel fırsatın kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Silahların yerine sözün konuşulması için ve tümden devre dışı bırakılması için siyasete çok büyük sorumluluklar düşüyor' dedik. Bugün yine bunları söylüyoruz. PKK'nın kongresini duyurması an meselesi ancak bu adımın sonrası da çok önemli olacak. Cumhurbaşkanı'nın, 'Siyasete çok büyük görevler düşeceği' açıklaması var. DEM Parti olarak yineliyoruz; demokratik Türkiye için hepimizin ortak bir şekilde nefes alabileceği, eşit ve adil bir barışın sağlandığı demokratik toplum tahayyülümüzün gerçekleştiği Türkiye için hazırız" değerlendirmesinde bulunmuştu.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN BAŞLAMIŞTI

'Terörsüz Türkiye' süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında PKK elebaşı Öcalan'ın "Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasının ardından başlamıştı.

27 Şubat 2025'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı. Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası PKK, 1 Mart'ta ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.