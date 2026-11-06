Son dakika... TEM’de TIR devrildi! 3 şerit kapatıldı

Özgür EREN/İSTANBUL (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 10:02
İstanbul, Başakşehir TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde TIR devrildi. 3 şerit trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve itifaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
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TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde seyir halindeki TIR, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. TIR'ın devrildiği yolun 3 şeridi trafiğe kapandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede, ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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