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Son dakika... TEM’de TIR devrildi! 3 şerit kapatıldı

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#TEM#TIR#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 10:02

İstanbul, Başakşehir TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde TIR devrildi. 3 şerit trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve itifaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

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TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkisinde Edirne istikametinde seyir halindeki TIR, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. TIR'ın devrildiği yolun 3 şeridi trafiğe kapandı.

Son dakika... TEM’de TIR devrildi 3 şerit kapatıldı


İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede, ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor.

Son dakika... TEM’de TIR devrildi 3 şerit kapatıldı

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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#TEM#TIR#İstanbul

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