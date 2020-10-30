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Haber Giriş: 30.10.2020 - 13:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... TEM'de otobüste yangın

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İstanbul TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi, yolcular tahliye edildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kavacık - Elmalı mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otobüsü kaplayınca şoför, otobüsü emniyet şeridine çekti. Otobüs yolcuları da otobüsü terk ederek yol kenarındaki bahçelik alana geçti. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan yolcu otobüsünü çalışmaları sonucu söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi.

Son dakika... TEMde otobüste yangın

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