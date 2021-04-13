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Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Son dakika... TEM'de kum yüklü TIR, otomobilin üstüne devrildi! Yol tamamen kapandı

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TEM Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü TIR bir otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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  • TEMde feci kaza Kum yüklü TIR, otomobilin üzerine devrildi
  • TEMde feci kaza Kum yüklü TIR, otomobilin üzerine devrildi
  • TEMde feci kaza Kum yüklü TIR, otomobilin üzerine devrildi
  • TEMde feci kaza Kum yüklü TIR, otomobilin üzerine devrildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tem Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü TIR bir otomobilin üstüne devrildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. TIR'ın dorsesinin altında kalan otomobilin sürücüsünü kurtarma çalışmaları başladı.

Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri dorsedeki kumu küreklerle boşalttıktan sonra, dorse aracın üzerinden kaldırıldı.

İtfaiyenin araç içindeki sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ederken, yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Son dakika... TEMde kum yüklü TIR, otomobilin üstüne devrildi Yol tamamen kapandı

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