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Gündem
Mustafa ESEN/Ali KEREM BENGİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 26.05.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Son dakika: TEM Otoyolu'nda kaza! Trafik durma noktasına geldi

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İstanbul'da TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrildi. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı.

Son dakika: TEM Otoyolunda kaza Trafik durma noktasına geldi

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Son dakika: TEM Otoyolunda kaza Trafik durma noktasına geldi

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