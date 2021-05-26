Son dakika: TEM Otoyolu'nda kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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