Son dakika: TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza! Trafik kilitlendi
Son dakika haberine göre Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, 5 kişi yaralandı. TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi, olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ispartakule mevkisi Ankara istikameti üzerinde yabancı uyruklu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
5 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza yerinde ekiplerin çalışması devam ederken otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor.
Kaza sonrası olay yerinden ilk kareler geldi...
Kaza sonrası İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında son durum...
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