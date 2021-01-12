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Gündem
Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 08:42 | Son Güncelleme:

Son dakika: TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

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Son dakika haberine göre Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, 5 kişi yaralandı. TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi, olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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  • TEMde trafiği kilitleyen kaza 12 araç birbirine girdi
  • TEMde trafiği kilitleyen kaza 12 araç birbirine girdi
  • TEMde trafiği kilitleyen kaza 12 araç birbirine girdi
  • TEMde trafiği kilitleyen kaza 12 araç birbirine girdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ispartakule mevkisi Ankara istikameti üzerinde yabancı uyruklu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 

Son dakika: TEM Otoyolunda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza Trafik kilitlendi

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı. 

Öte yandan kaza yerinde ekiplerin çalışması devam ederken otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

Kaza sonrası olay yerinden ilk kareler geldi...

Son dakika: TEM Otoyolunda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza Trafik kilitlendi

Kaza sonrası İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında son durum...

Son dakika: TEM Otoyolunda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza Trafik kilitlendi

 

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