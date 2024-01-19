×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... TEM'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#TEM#KAZA
Son dakika... TEMde feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 14:25

TEM Kınalı Kavşağı'nda, Edirne yönünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Silivri TEM Kınalı Kavşağı'nın Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; 06 LYT 79 plakalı otomobil sürücüsü Emin Yılmaz, sapağı kaçırarak otoyolda geri gitmeye başladı. Bu sırada arkasından gelen İ.B. idaresindeki 06 BSK 275 plakalı hafif ticari araç otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpan otomobilde bulunan sürücü Emin Yılmaz, eşi Şerife Yılmaz ve kızı Derya Yılmaz, kazada hayatını kaybetti.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cesedi, olay yerindeki çalışmaların ardından kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#TEM#KAZA

BAKMADAN GEÇME!