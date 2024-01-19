Son dakika... TEM'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 13.30 sıralarında, Silivri TEM Kınalı Kavşağı'nın Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; 06 LYT 79 plakalı otomobil sürücüsü Emin Yılmaz, sapağı kaçırarak otoyolda geri gitmeye başladı. Bu sırada arkasından gelen İ.B. idaresindeki 06 BSK 275 plakalı hafif ticari araç otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpan otomobilde bulunan sürücü Emin Yılmaz, eşi Şerife Yılmaz ve kızı Derya Yılmaz, kazada hayatını kaybetti.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cesedi, olay yerindeki çalışmaların ardından kaldırıldı.