Son dakika... Tel Abyad'da hain saldırı! Yakalandılar...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlerin düzenlediği bombalı araç saldırısında 2 sivilin öldüğünü, 5 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir teröristin sağ olarak yakalandığı bildirildi.

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı.

TSK'nın düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad daha önce de defalarca PKK/YPG tarafından hedef alınmıştı.