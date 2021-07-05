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Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ÇORLU (Tekirdağ) (DHA)
Haber Giriş: 05.07.2021 - 16:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... Tekirdağ'da sahte içkiden bir ölüm daha! Sayı 10'a yükseldi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı hastanede entübe olan Hasan Nişancı'nın (59) yaşamını yitirmesiyle 10'a yükseldi. 6'sı entübe 8 kişinin tedavisi devam ediyor.

Çorlu'da 24 Haziran'dan itibaren satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin yaşamını yitirdi.

Hastanede entübe olan Hasan Nişancı'nın da bugün hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a çıktı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken, 6'sı entübe 8 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç mahkemece tutuklanmıştı.

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