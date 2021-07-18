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Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ (DHA)
Haber Giriş: 18.07.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

Son dakika... Tekirdağ’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

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Son dakika... Tekirdağ’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki plastik granül geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

Ergene ilçesinin Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan plastik granül geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Son dakika... Tekirdağ’da geri dönüşüm fabrikasında yangın
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin de desteğe geldiği fabrikada söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Son dakika... Tekirdağ’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

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