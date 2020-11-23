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Haber Giriş: 23.11.2020 - 16:14 | Son Güncelleme:

Son dakika... Tekirdağ'da genç kadının sır ölümü!

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Son dakika... Tekirdağ'da genç kadının sır ölümü!
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Tekirdağ'ın kapaklı ilçesinde 38 yaşındaki Belgin Kut evinde ölü bulundu.

Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Belgin Kut (38), eşi tarafından evde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

Panikleyen koca durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiği belirledi.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Belgin Kut'un cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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