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Haber Giriş: 06.07.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Son dakika... Tekirdağ Çorlu'da sahte içki kâbusu! Can kaybı 12'ye yükseldi

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Son dakika haberine göre Tekirdağ Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Hastanede 2'si entübe 7 kişinin tedavisi devam ediyor.

Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 30 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin, Hasan Nişancı hayatlarını kaybetti. Hastanede entübe olan Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman’ın bu sabah saatlerinde yaşamını yetirmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 12’ye çıktı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar tedavileri tamamlanan 11 kişi, taburcu edilirken, 2’si entübe 7 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. 

Tekirdağda sahte içki bir can daha aldı Ölenlerin sayısı 9a yükseldi Engin çifti bir hafta arayla hayatını kaybetti
Tekirdağ'da sahte içki bir can daha aldı! Ölenlerin sayısı 9'a yükseldi! Engin çifti bir hafta arayla hayatını kaybetti

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç, mahkemece tutuklanmıştı.

Sahte içki kâbusunda kötü haber Tekirdağda ölü sayısı yükseldi
Sahte içki kâbusunda kötü haber! Tekirdağ'da ölü sayısı yükseldi

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