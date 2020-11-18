Son dakika... Tedbirler başlıyor, etkileri ne zaman görülecek? Ünlü profesör Ateş Kara cevapladı

NTV'de canlı yayında alınan yeni tedbirleri değerlendiren Ateş Kara, şunları söyledi:

''Evimizde de bizim bu soğuk ayları bireysel geçirmeye dikkat etmemiz lazım. Rakamların büyüyor olması gerçekten tedirginlik yaratıyordu, uzunca bir zamandır var. Bizim rakamlarımızın yükseliyor olması önemli ama kayıplarımız yükseliyor. Kayıpları önleme şansımız maske ve mesafeye dikkat edersek olabilir. Bir kayıplarımızın yükselmesi, ikincisi bu salgın döneminde de sağlık hizmetlerinin verilebilirliğinin devam etmesi. Belli bir noktadan sonra hastanelerin yatakları dolmaya başladıkça, gelen hastaların sayısı hızla artarken istediğiniz şekilde hizmet vermeniz mümkün olmuyor. Bizim hep birlikte bu dönemde bu sayıyı kayıplarımız için, ya da sağlık personeli için değil geleceğimiz olan çocuklar için de. Sayılar o kadar yükseldi ki çocukların okula gidişine de engel olmaya başlıyor.

Rakamsal değerleri söyleyebilme şansım yok. Ankara örneğinden gidecek olursak yaz ayları bizi açımızdan avantajdı. Açık havadaydık, virüsün bulaşma şansı azdı. Kış aylarında ısı düştüğünde bu süre bir kaç dakikaya düşüyor. Yaz aylarında Ankara'daki vakaların büyük bir kısmının düğün mevsimi ile ilişkili olduğunu gördük. Ankara'da insanlar sokakta maskeye dikkat ediyordu ama biraraya geldiklerinde lokanta, kafelerde oturma süreleri uzamıştı. Temaslıları incelediğimizde buraların odak olduğunu gördük. Avrupa'ya baktığımızda birinci odak lokanta ve kafeler. Masalar arasındaki mesafeyi bir metre üzerine çıkartamıyorsak, çapraz oturamıyorsak, genel olarak geçirdiğimiz süreyi bir saatin altına indiremediğimizde lokanta ve kafelerin saatleri de kısıtlandı.

Biz yaz aylarındaki avantajı iyi kullanamayınca bizim odalara girip camları kapatmaya başladığımızda sayılarda yükselme oldu.

RAKAMLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDERSE DAHA SIKI TEDBİRLER GELEBİLİR

Şu anda Türkiye'deki görüntü şunu gösteriyor. Bir kişi neredeyse 3 kişiye bulaştırıyor. Eğer bu sayı birin altına indiremezsek rakamlar yukarı gidecektir. Sokağa çıktığınızda herkesin maskesini takması, herkesin aradaki bir metre mesafeyi koruması, lokantada sadece yemek yerken, o da çapraz oturarak... Rakam hala yükselmeye devam ediyorsa burada çok daha sıkı herkesin sürekli evde kaldığı, sadece gıda servisinin yapıldığı bir ortam yaratılır ki... Ama bu kararları hep beraber uygularsak rakam hızla düşer. Bu etkiyi aldığımız kararların etkisini en erken 7 ila 10 gün içinde görmeye başlarız. Toplum olarak yüzde 95 uyumu üzerine çıkmamız lazım ki... Şu anda uyumumuz yüzde 50 ila 60'lar arasında.''