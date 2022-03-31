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Son dakika: Seçim Kanunu teklifi Meclis'te kabul edildi... Baraj yüzde 7'ye düştü

#Seçim Barajı#TBMM#Yasa
Son dakika: Seçim Kanunu teklifi Mecliste kabul edildi... Baraj yüzde 7ye düştü

Son daklika haberine göre; Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de içeren seçim kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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TBMM Genel Kurulu’nda Milletvekili Seçim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi ve yasalaştı.

* Kabul edilen yasa ile, seçim barajı yüzde 7 olarak uygulanacak.

* İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

* Siyasi partilerden grup kurma şartı aranmayacak.

* Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılma hakkını muhafaza edecek.

* İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, 2 yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek. Ad çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise başkan ve asıl üyeler ile yedek üyeler en kıdemli hakimden başlayarak belirlenecek.

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* Kütük düzenlemesi nedeniyle hiçbir seçmen oy kullanma hakkından yoksun bırakılamaz. Adres kayıt sisteminde görünmeyenler, en son geçerli adres kayıt bilgileri kapsamında seçmen kütüğüne kaydedilecek.

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#Seçim Barajı#TBMM#Yasa

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