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Son dakika... TBMM'de bütçe görüşmelerinde gerginlik... AK Parti ve CHP'li vekiller birbirlerine girdi

#TBMM#Bütçe Görüşmeleri#Tartışma

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken AK Parti ve CHP'li vekiller arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine AK Parti ve CHP'li vekiller yumruklaştı.

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Meclis'teki gerginliği anlatan CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, şunları anlattı:

"Saat 11:00 itibariyle bütçe görüşmeleri başladı. Bugün görüşmelerin gergin başladığını söylemek mümkün.
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın kürsüde konuşuyordu, konuşmasına başlamasının üzerinden bir dakika geçmişti, o sıralarda tartışma çıktı. CHP'li Özgür Özel tarafından İçişleri Bakanı Soylu'ya söz atıldı.

TÜM KARELER

TBMMde bütçe görüşmelerinde yumruklu kavgaTBMM'de bütçe görüşmelerinde yumruklu kavgaHaberin Tüm Görselleri

"Bakan Soylu da bakan locasından cevap verdi. Sonrasında CHP'lilerle Bakan Soylu arasında tartışma çıktı. CHP sıralarından ayağa kalkan vekiller oldu. AK Partili vekiller de CHP sıralarına yaklaştı ve temas oldu, yumruklaşma yaşandığını da söyleyebiliriz. Sonrasında da 10 dakika ara verildi."

Son dakika... TBMMde bütçe görüşmelerinde gerginlik... AK Parti ve CHPli vekiller birbirlerine girdi

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#TBMM#Bütçe Görüşmeleri#Tartışma

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