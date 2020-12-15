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Son dakika: TBMM'de 4 partiden ortak bildiri: 'ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz'
Son dakika haberi... Meclis'teki dört siyasi parti ortak bildiriyle 'ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz' açıklamasını yaptı.
TBMM'de; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla yapılan ortak açıklamayla, ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararı reddedildi. Hazırlanan ortak bildiri TBMM Genel Kurulu'nda okundu.
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