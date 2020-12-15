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GeriGündem Son dakika: TBMM'de 4 partiden ortak bildiri: 'ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz'
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Haber Giriş: 15.12.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Son dakika: TBMM'de 4 partiden ortak bildiri: 'ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz'

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Son dakika haberi... Meclis'teki dört siyasi parti ortak bildiriyle 'ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz' açıklamasını yaptı.

TBMM'de; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla yapılan ortak açıklamayla, ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararı reddedildi. Hazırlanan ortak bildiri TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

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