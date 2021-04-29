Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları şu şekilde:



Yeni anayasanın kabulüyle sendikal haklar ve çalışma hayatının düzenlenmesinde müspet gelişmeler kaydedileceğini düşünüyorum.



Demokrasinin en önemli unsurlarından sendikaların katkısıyla işçi ve çalışanların haklarının daha da genişletilmesi gerektiğine inanıyorum.

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