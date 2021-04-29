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Haber Giriş: 29.04.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması

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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni anayasanın kabulüyle sendikal haklar ve çalışma hayatının düzenlenmesinde müspet gelişmeler kaydedileceğini düşünüyorum." dedi.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları şu şekilde:

Yeni anayasanın kabulüyle sendikal haklar ve çalışma hayatının düzenlenmesinde müspet gelişmeler kaydedileceğini düşünüyorum.

Demokrasinin en önemli unsurlarından sendikaların katkısıyla işçi ve çalışanların haklarının daha da genişletilmesi gerektiğine inanıyorum.

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