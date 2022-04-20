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Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan sosyal medyadaki tartışmaya ilişkin açıklama

#TBMM Başkanı Mustafa Şentop#Sosyal Medya#Tartışma
Son dakika... TBMM Başkanı Şentoptan sosyal medyadaki tartışmaya ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmaya ilişkin "Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Bununla hep mücadele ettik bugüne kadar. Ankara küçük yer, kimin kiminle olduğunu kimin adamı olduğunu kimin sahibi olduğunu biliyor. Akşam sosyal medya paylaşımı olunca vekil arkadaşlar, ‘sahibi ile görüş’ dediler. Ben onu doğru bulmam. Düz siyaset yaparım. Siyasette numara, hile gibi şeyler bana çok uzaktır" dedi.

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İşte Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Birtakım ilkeler prensipler ve ahlak çerçevesinde siyasetin yapılmasını düşünüyoruz. Başından beri bu siyasetin doğallığı içinde. Enstrümanların da bu ahlaka uygun yapılması gerekiyor. Herkesten bu hassasiyeti bekliyoruz. Uzun yıllardır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz.

Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Bununla hep mücadele ettik bugüne kadar. Ankara küçük yer. Kimin kiminle olduğunu kimin adamı olduğunu kimin sahibi olduğunu biliyor. Akşam sosyal medya paylaşımı olunca vekil arkadaşlar, ‘sahibi ile görüş’ dediler. Ben onu doğru bulmam. Düz siyaset yaparım. Siyasette numara, hile gibi şeyler bana çok uzaktır. Sosyal medyadaki tartışmayı kapattım, ama bu konuyu kapatmam. Herkes siyaset yapacak olursa bunu usulüyle yapmalı.

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Aynı siyasi görüştenmiş gibi davranarak, kendilerince güç elde ettiğini düşünenler şahış çıkarları için kullanmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmemek lazım.

 

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#TBMM Başkanı Mustafa Şentop#Sosyal Medya#Tartışma

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