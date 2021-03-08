Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

SAMSUN'DAKİ KADINA ŞİDDET



Çocuğunun gözü önünde uyguladığı muamelenin gereği elbette yapılacak. Benzer olayların tekrar meydana gelmemesi için yapılacak birçok şey olduğunu gösterdi. 83 milyon çözüm odaklı hareket etmeli.

FEZLEKE

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararı henüz Meclis'e ulaşmadı. Gelince usulüne uygun işlem yapılacak. Fezlekeler uzun zamandır komisyonda.



YENİ ANAYASA

Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum. Bunun yolları, yöntemleri var. Türkiye her zaman anayasa tartışması içinde. Bir hükümet sistemi değişikliği anayasa değişikliği ile olabilir.

AYM KARARI

(Enis Berberoğlu kararı) Eğer kesin hükmü kaldırma yetkisi Anayasa Mahkemesinde olsa, bunu İstanbul'daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istemez. Demek ki Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda bunu kaldıramıyor. Bunu kaldırma yetkisi, mahkemelere ait. Dolayısıyla Anayasa'ya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok. Daha önce uygulama bu şekilde olmuştu. Henüz daha karar gelmedi. Onunla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacağız.



AYM’deki bireysel başvurunun doğrudan etkisi yok. AYM, yerel mahkemeden kesin hükmün kaldırılmasını istiyor. Demek ki AYM bunu bireysel başvuruda kaldıramıyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Bazı olayları bütünüyle ortadan kaldırıcı kesin hüküm içermiyor hukuk kuralları, Türkiye’deki düzenlemeler büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek hukuki zemin oluşturuyor, toplumsal bilinçlenme önemli. Bilinçlenme ve kuralların uygulanması etkili.