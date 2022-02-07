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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan HDP Milletvekili Hüda Kaya'ya tepki

#TBMM#Mustafa Şentop#Ankara
Son dakika: TBMM Başkanı Şentoptan HDP Milletvekili Hüda Kayaya tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'Dilerim geçmiş olmasın' paylaşımı ise tepki çekmişti. Konuyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Şentop, ‘Siyasetçilerin büyük çoğunluğu siyasi partilerin genel başkanları yapılması gerekeni yaptı. Böyle bir ortamda kendini bilmezlerin yaptığı açıklamalar insanlıkla bağdaşmamaktadır.’ dedi. Şentop öte yandan, cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına ilişkin, '3 değil 2 kez adaylık söz konusudur. Tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim' ifadelerini kullandı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerine ilişkin basın toplantısında konuştu.

Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Resmi törenlerin aynı şekilde gerçekleştirileceği etkinliklere yeni etkinlikler de eklenecek. Pandemi ile ilgili nispeten sınırlamalarla ilgili farklılık söz konusu. Dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz, katılım sınırlı olarak bu sefer. 2022 şartlarında yapabileceğimizi düşünüyorum.

HDP MİLLETVEKİLİNİN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

(HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın Twitter hesabından yaptığı 'Dilerim geçmiş olmasın' paylaşımı) Siyasetçilerin büyük çoğunluğu siyasi partilerin genel başkanları yapılması gerekeni yaptı. Böyle bir ortamda kendini bilmezlerin yaptığı açıklamalar insanlıkla bağdaşmamaktadır.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Hukuken hiç bir tartışma yoktur. 3 değil 2 kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayınlayacağım

Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim.

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