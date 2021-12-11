Son dakika! TBMM Başkanı Şentop’tan ‘erken seçim’ açıklaması: Mantığı yok, gereksiz buluyorum

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İşte TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulmuş. Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil gerekli durumlarda halka gidilebilir.

Erken seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok, çok gereksiz buluyorum.

Seçim kanunlarıyla ilgili değişiklikler henüz gelmedi.

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YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Somut teklifler ortaya konulması lazım bu tartışmaların yapılması lazım.

BAE İLE TEMASLAR

BAE toplantılara katıldı. Güzel bir görüşme geçti. İlişkileri ileri düzeye taşıma noktasında niyetler var. Elimizdeki veriler ekonomik ticari anlamda önceki yıllarda da düzeyini korumuş. Tarihi köklü bağlar var. Şimdi farklı bir yöne gidiyor. Ziyaretler devam edecek.