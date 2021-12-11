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Son dakika! TBMM Başkanı Şentop’tan ‘erken seçim’ açıklaması: Mantığı yok, gereksiz buluyorum

#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Erken Seçim
Son dakika TBMM Başkanı Şentop’tan ‘erken seçim’ açıklaması: Mantığı yok, gereksiz buluyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi’nde basın toplantısı düzenledi. Şentop, "Erken seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok, çok gereksiz buluyorum." dedi.

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İşte TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Erken seçimin gerçekleştirilmesi için zor şartlar konulmuş. Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşünmüştük ve seçimlerin vaktinde yapılmasını istedik. Acil gerekli durumlarda halka gidilebilir.

Erken seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok, çok gereksiz buluyorum.

Seçim kanunlarıyla ilgili değişiklikler henüz gelmedi. 

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Somut teklifler ortaya konulması lazım bu tartışmaların yapılması lazım.

BAE İLE TEMASLAR

BAE toplantılara katıldı. Güzel bir görüşme geçti. İlişkileri ileri düzeye taşıma noktasında niyetler var. Elimizdeki veriler ekonomik ticari anlamda önceki yıllarda da düzeyini korumuş. Tarihi köklü bağlar var. Şimdi farklı bir yöne gidiyor. Ziyaretler devam edecek.

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#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#Erken Seçim

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