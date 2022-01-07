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Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı ile görüştü

#Mustafa Şentop#TBMM Başkanı#Kazakistan
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile telefonda görüştü. Görüşmede Nigmatulin, yaşanan olaylardan dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop’a yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

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Meclis Başkanı Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin'i telefonla arayarak ülkede yaşanan gelişmeler ile ilgili bilgi aldı. Şentop'a sürece ilişkin bilgi veren Nigmatulin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Şahsınızda TBMM'deki tüm dostlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten böyle zor günde bizim yanımızda bulundunuz" dedi.

'KAZAKİSTAN BİZİM KARDEŞİMİZ'

Meclis Başkanı Şentop da Kazakistan'daki olayları yakından takip ettiklerini belirterek, "Kazakistan bizim dostumuz, kardeşimiz. Biz orada olup bitenleri, kendi ülkemizde olup bitenler gibi yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Mustafa Şentop, Kazakistan'da huzur ve güvenliğin sağlanmasının, Türkiye açısından çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak, "Kazakistan devletinin ve Kazakistan halkının bu zor günleri aşacağına, huzur ve istikrarı sağlayarak daha da güçleneceğine inanıyoruz" dedi.

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