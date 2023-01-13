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Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, İsveçli mevkidaşıyla görüştü

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#Mustafa Şentop#İsveç#Terör
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, İsveçli mevkidaşıyla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 18:04

Son dakika haberine göre; TBMM Başkanı Şentop, İsveçli mevkidaşı ile telefonda görüştü ve eylemin faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını acilen beklediklerini ifade etti.

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İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in 17 Ocak’ta Türkiye’ye yapacağı ziyareti iptal eden Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Norlen’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, terör örgütünün söz konusu eylemi hakkında Türkiye’nin tepkisini  ifade etti.

Meclis Başkanı Şentop, “Yaşanan olay kamuoyunda da büyük bir infiale neden olmuştur. Bu eylemin faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını ve bu tür olayların engellenmesine yönelik somut adımların atılmasını acilen bekliyoruz” dedi.

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#Mustafa Şentop#İsveç#Terör

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