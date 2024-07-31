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Son dakika... TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclise olağanüstü toplantı çağrısı

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Toplantı
Son dakika... TBMM Başkanı Kurtulmuştan Meclise olağanüstü toplantı çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 18:52

Son dakika haberine göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi için TBMM’yi 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

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TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un imzasını taşıyan olağanüstü toplantı çağrısı paylaşıldı. Kurtulmuş çağrıda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi hususunda Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7’nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15:00’te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Sayın Milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim."

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Toplantı

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