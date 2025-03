Son dakika: İstanbul'da tatil göçü başladı: 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için vatandaşlar yollara düştü

Haberin Devamı

Mesai saatinin bitmesinin ardından 9 günlük bayram tatili başlarken, memleketlerine ya da şehir dışına gitmek isteyen vatandaşların yola çıktığı kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı.

Yağışın da etkisini gösterdiği kentin her iki yakasında, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ederken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor.

TEM Otoyolu'nda Esenyurt ve Esenler arasında her iki yönde de yoğunluk gözleniyor. Kağıthane'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

ANADOLU YAKASI'NDAKİ YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında trafik çift yönlü ağır seyrediyor. Şile Otoyolu'nda Altunizade'den başlayan trafik, Ümraniye'ye kadar etkisini sürdürüyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Ataşehir'den şehrin çıkışına kadar bölgesel yoğunluk yaşanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise İstanbul'dan Ankara yönüne Çekmeköy ve Sancaktepe mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 85'e çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE, BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Milyonlarca vatandaşın memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yollara çıkmasıyla kentte trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehir genelindeki uygulama noktalarında trafik denetimlerini sürdürüyor.



Yoğunluk nedeniyle Ankara-Samsun D200 kara yolundaki bazı kavşaklar, araç akışının sağlıklı ilerleyebilmesi için geçici olarak trafiğe kapatıldı. Özellikle akşam saatlerinde artan araç trafiği, dronla görüntülendi. Trafik yoğunluğunun arefe günü daha da artmasını bekleniyor.

Öte yandan, trafik yoğunluğuna bağlı olarak zaman zaman maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında M.A. (76) idaresindeki 06 TYL 60 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE BAYRAM TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Tatil için yola koyulanlar Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde akıcı yoğunluğa neden oldu. Bolu Dağı Tüneli mevkiindeki rampalarda TIR ve kamyonlar nedeniyle ulaşım belirli bölgelerde kısmen yavaşladı. Otoyolun Ankara yönündeki akıcı yoğunluk ulaşımda aksamalara neden olmadı.

Yol güzergahları üzerinde jandarma ekipleri denetimlerini artırırken, trafiğin yarın daha yoğun olması bekleniyor.

"BAYRAM BOYUNCA EDS VE RADARLAR GECE GÜNDÜZ DENETİM YAPILACAK"

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve radarlarla denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sebebiyle şehirlerarası trafikte yoğunluk beklediklerini dile getirerek, "Gerekli tedbirlerimizi aldık. İçişleri Bakanlığı olarak bakanımızın talimatıyla polis ve jandarma ekipleri olmak üzere 69 bin 11 personel, bayram süresince yollarda olacak. Vatandaşlarımızın can kaybı ve yaralanma yaşamadan memleketlerine ulaşması için her türlü tedbiri aldık. Bayram kazalarında en önemli yeri maalesef hız kazaları alıyor. Bunu önlemek için tüm radarlarla gece gündüz denetim yapacağız. Ayrıca yine elektrik denetim sistemlerimiz, hız koridorlarımızda bayram boyunca çalışıyor olacak. Havadan helikopterler ve dronlarla denetim yapacağız. Her alanda, her türlü denetimi gerçekleştireceğiz ama bunların hiçbiri aslında vatandaşlarımıza ceza yazmak için değil. Kaza ve can kayıplarını azaltmak için bu denetimleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.