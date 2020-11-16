Son dakika... Tartışmalı şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Sokak'taki olay saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Şarkıcı Bulut Duman, aracına bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan Duman, bacağından yaralandı. Yaralanan Duman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Tedavi altına alınan Bulut Duman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarından Ercan Uluocak, “Sohbet ederken, silah seslerini duyduk. Ne olduğunu anlayamadan kendimizi yere attık" dedi.

HAKKINDA ÇOK SAYIDA SUÇ DUYURUSU VARDI

Öte yandan iki albümü olan şarkıcı Bulut Duman hakkında, savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu öğrenildi. Duman, dolandırıcılıkla suçlanırken şikayetçilerin çoğunun eşcinsel görüntüyle şantaj iddiasında bulundukları belirtildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Bulut Duman'ın rezidanstan çıktığı, yanındaki kişi ile birlikte aracına doğru yürüdüğü, daha sonra sokağa gelen 3 kişinin Bulut Duman'a silahla ateş ettiği görülüyor.