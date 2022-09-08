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Son dakika... Tarkan, İzmir konserinin yeni yerini duyurdu: Gündoğdu Meydanı'na bekliyorum

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#Tarkan#Konser#İzmir
Son dakika... Tarkan, İzmir konserinin yeni yerini duyurdu: Gündoğdu Meydanına bekliyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 15:23

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarkan'ın konser vereceği alandaki dev platform gece çöktükten sonra havanın aydınlanmasıyla incelemeler başlatıldı. Tarkan sosyal medya hesabından İzmir'deki konserin Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağını duyurdu.

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İzmir'in kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek Tarkan konseri öncesi facianı eşiğinden dönüldü. Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı. Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler, çalışmalarını sürdürürken, dün saat 23.00 sıralarında Tarkan'ın konser vereceği sahnede dev platform henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

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Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada, enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edildi. Kazada platformun yakınında bulunan 1 kişi, hafif yaralandı. Yaralı, tedbiren Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" dedi. 

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Son dakika... Tarkan, İzmir konserinin yeni yerini duyurdu: Gündoğdu Meydanına bekliyorum

ÇÖKEN PLATFORMUN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI

Çöken çelik platformun sökümüne de başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve 6 adet vincin yeni bir kaza riskine karşı sabitlediği platform parça parça kaldırılıyor. Kordon'daki şiddetli rüzgar sebebiyle önce platformdaki brandaların kaldırılacağı, ardından da sahnedeki sistemlerin parça parça kaldırılacağı öğrenildi.

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GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA HAZIRLIK

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnenin çökmesinin ardından konser için Gündoğdu Meydanı'nda hazırlık yapıldığı öğrenildi. Konserin yeni yerinin bildirileceği resmi açıklama beklenirken, Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TARKAN'DAN KONSER MESAJI: GÜNDOĞDU MEYDANI'NA HEPİNİZİ BEKLİYORUM

Tarkan sosyal medya hesabından "Güzel İzmir, yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz" mesajını paylaştı.

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Son dakika... Tarkan, İzmir konserinin yeni yerini duyurdu: Gündoğdu Meydanına bekliyorum

Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü
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#Tarkan#Konser#İzmir

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