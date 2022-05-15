Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı: Hindistan'dan buğday ithal edildiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında ortaya atılan Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine dair iddialarla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bilakis, dünyanın ilk 10 tarım ülkesinden biri olan Türkiye, güçlü tarımsal alt yapısı ile her geçen gün artan ülke nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamaktadır. Türkiye ayrıca 25 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı ile net ihracatçı konumdadır. Hindistan’ın ülkede yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı buğday ihracatını yasaklaması üzerine kamuoyunda ülkemizde buğday krizi yaşanacağı, Ukrayna ve Rusya’dan da buğday alamadığımız için ekmek fiyatlarının yükseleceğine ilişkin haberler de doğru değildir. Hindistan dünyanın önemli buğday üretici ülkeleri içerisinde yer almakla birlikte, üretiminin büyük çoğunluğunu iç tüketimde kullanmaktadır. Ülkemizin bu süreçte Hindistan’dan herhangi bir buğday talebi olmamıştır. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi ithalat ihalelerinde Hindistan menşeli bir ürün için teklif de almamıştır. Nitekim Hindistan’ın buğday arzını durdurmasının, kendi iç piyasasında yükselen enflasyon ile mücadele için alınmış bir tedbir olduğu bilinmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020-2021 piyasa yılında yeterlilik oranlarımız, ekmeklik buğdayda yüzde 89,2, makarnalık buğdayda yüzde 259 olup buğdayda yeterlilik oranımız yüzde 102,3’dür. Buğday ithalatı büyük çoğunlukla buğday mamulleri ihracatı amacıyla yapılmaktadır" denildi.

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’TÜRKİYE UN İHRACATINDA BİRİNCİ’

2021 yılında ayrıca 2,44 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık 3,23 milyar dolarlık buğday mamulleri (un, makarna, vb) ihracatı yapıldığı ve böylece 795 milyon dolar dış ticaret fazlası elde edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sıradadır. Hububat piyasasında olduğu gibi baklagil piyasasında da Türkiye dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. 2021 yılında ülkemizde 305 bin ton kuru fasulye üretimi ile tüm zamanların üretim rekoru kırılmıştır. Ülkemiz dünya nohut üretiminde 2’inci sırada, mercimek üretimde ise 4’üncü sıradadır. 2021 yılında 64 bin ton kuru fasulye ve 168 bin ton nohut ihracatı gerçekleştirilmiştir. Covid-19 pandemi koşulları, iklim değişikliği ve Rusya-Ukrayna savaşı küresel boyutta tarım ve gıda sektörünü de etkilemektedir. Bakanlığımız, içinde bulunduğumuz süreçte yaşanan bu gelişmeleri yakından takip etmektedir. Gerek üreticilerimizin gerekse tüketicilerimizin olumsuz etkilenmemesi için gereken her türlü tedbir alınmaktadır" denildi.

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