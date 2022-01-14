Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: 20 bin 843 adet köpek kayıt altına alındı

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tehlike arz eden köpeklerin kısırlaştırılarak kayıt altına alınmasıyla ilgili 7332 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' ile 'Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Yapılan yasal düzenleme ve daha sonra yayımlanan 'Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi' ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklere sahip olan kişilerin, bu köpeklerini kısırlaştırarak, buna ilişkin belgeyle birlikte bugüne kadar bakanlığa başvurmaları ve veri tabanına kaydettirmelerinin istendiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Düzenlemede hayvanlarını kısırlaştırarak kayıt altına aldırmak istemeyenlerin söz konusu hayvanları en yakın bakımevine bırakabileceği ve yerel yönetimlerin bu hayvanları teslim almak zorunda olduğuna da yer verilmişti.



Belirtilen süre kapsamında hayvanlarını kimliklendirilerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’nde (PETVET) kayıt altına aldırmayanlara, hayvan başına 14 bin 982 Türk lirası idari para cezası verilecek ve bu hayvanlara el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecektir. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar; kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacaktır. Buna aykırı hareket edenlere 14 bin 982 Türk lirası idari para cezası verilecektir" denildi.

Haberin Devamı

SOKAĞA TERK CEZASI ARTTI

Sokağa terk edenlere verilecek cezanın arttığı belirtilerek, "Bu hayvanları sokağa terk edenlere ise 40 bin 860 Türk lirası idari para cezası verilecektir. Tehlike arz eden köpeklerin kayıt altına alınmasıyla ilgili tanınan yasal süre bugün sona erecektir.

Ancak, genelgenin yürürlüğe girmesinden (07.12.2021) önce gebe kalan American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin, doğum yapması ve yavrularının 4 aylık olana kadar kayıt olma işlemi devam edecektir" açıklaması yapıldı.



Haberin Devamı

Kayıtların hala devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Tanınan yasal süre içinde bugün saat 16.30 itibarıyla Ankara'da 1925, İstanbul’da 4 bin 858, İzmir’de 2 bin 541 olmak üzere, Türkiye genelinde 20 bin 843 tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alınmıştır.



Haberin Devamı

En çok tehlike arz eden köpek ırkı İstanbul’da kayıt altına alınmıştır. Bugün sona erecek kayıtlar halen devam etmektedir. Vatandaşlarımız başıboş gezen, tehlike arz eden bu köpek ırklarını gördüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube, Tarım ve Oman İl/İlçe Müdürlükleri veya belediyelere ve kolluk kuvvetlerine haber verebilirler."

Vatandaşlar tarım müdürlüklerine akın ederken İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bugün son gün, vatandaşlarımızın il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurmaları halinde son vatandaşımız işini bitirene kadar arkadaşlarımız görevlerine devam edecek" dedi.

Temmuz ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarını üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaklandı.



Haberin Devamı

Aykırı hareket edenlere, hayvan başına 2021 yılında 11 bin TL idari para cezası verilmesi kararlaştırılırken, 2022 yılında ise bu ceza 14 bin 982 TL'ye yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aralık ayında yayımladığı genelge ile de, yasaklı ırklara "American Staffordshire Terrier ve American Bully" ırkı köpekler de eklenerek söz konusu altı ırk, "tehlike arz eden hayvanlar" olarak belirlendi. Genelgeye göre bu ırkların veteriner kliniklerine götürülerek kısırlaştırma ve mikroçip ile işaretlenme işlemlerinin yaptırılması ardından da il-ilçe tarım müdürlüklerine başvurularak PETVET sistemine kaydettirilmesi gerekiyor. Kayıt işlemi için bugün verilen süre dolarken vatandaşlar tarım müdürlüklerine akın etti.

İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bugün vatandaşların işlemleri bitene kadar mesailerine devam edeceklerini belirtti. Karaca, şimdiye kadar 3 bin 500 yasaklı ırk, 9 bin civarında da genel kayıt yaptırıldığını ifade ederek, "Bilindiği üzere yasaklı ırklarımızın bugün son günü.



Haberin Devamı

Amerikan Staff ile Amerikan Blue'larda ise gebe olanlar ve yavru olanların büyümesi için haziran ayına kadar bir süre var. Dün akşam itibariyle 3 bin 700 adet yasaklı ırkın çipleri takıldı ve sistem kayıtları yapıldı. Tahmini bugün bu rakamımız 5 bin civarına gelecektir. Biz aynı zamanda yasaklı olmayan kedi ve köpeklerin de cipleme ve kayıt altına alma işlemlerini sürdürüyoruz. Onlarda da 9 bin civarına geldik. Dün 8 bin köpek 2 bin civarında da kedimizi kaydettik. Bugün son gün, vatandaşlarımızın il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurmaları halinde son vatandaşımız işini bitirene kadar arkadaşlarımız görevlerine devam edecek. Kayıt altına alınan yasaklı ırklar kesinlikle dışarıda ağızlıksız dolaştırılmayacak. Çip ve kimliği olmayan hayvanlara el konulacak ve kişilere 15 bin lira para cezası uygulanacak" dedi.Köpeğini kayıt altına aldıranlardan Yakup Erat, "Bugün son gün, biz de malum getirdik kayıt altına aldırdık. Ameliyat oldu, narkozun etkisinde şu an uyuyor. 4 yaşında bir oğlum var arkadaş gibi onunla birlikte oynuyorlar. Bu sistemin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Saldırgan değiller aslında ama çenesi çok güçlü, tuttu mu bırakmıyor tek farkları bu. Yoksa sokaktaki herhangi bir köpekle aynı" diye konuştu.

Eylem Sırmalı ise bugünün son gün olmasının parası olmayanlar için dezavantaj olduğuna değinerek köpeğinin ikiz çocuklarıyla birlikte büyüdüğünü kaydetti. Sırmalı, "Bugün son gündü işimizi bıraktık, koştur koştur buraya geldik. Ben uygulanan sisteme karşı değilim ancak sürenin uzatılması çok iyi olurdu. Çünkü insanlar ayın 15'inde maaş alıyor. Ayın 14'ü olduğu için parayı ödeyemeyen insanlar hayvanlarını sokağa bıraktı. 22 yıllık barınak gönüllüsüyüm. O yüzden olaya çok hakimim. Bu sürenin en az 15-20 gün daha uzatılması çok iyi olurdu. Köpeğimiz saldırgan değil, şu an 8 aylık ikiz bebeklerimle yaşıyor" diye konuştu.