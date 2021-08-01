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Haber Giriş: 01.08.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarında son durumu paylaştı

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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarında son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Antalya , Muğla ve Tunceli'de 6 noktada yangınların devam ettiğini bildirdi. Öte yandan Türkiye genelinde 111 yangın kontrol altına alındığı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Antalya , Muğla ve Tunceli'de 6 noktada yangınların devam ettiğini bildirdi. Pakdemirli ayrıca, 'An itibariyle devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personel müdahale ediyor.' açıklamasında bulundu.

ÜLKE GENELİNDE 111 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Türkiye genelinde 111 yangın kontrol altına alınırken, 3 ilde süren 6 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarında son durumu paylaştı

Ülke genelinde 28 Temmuz-1 Ağustos'ta çıkan yangınlar ve bu kapsamda sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Pakdemirli, "An itibarıyla devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4 bin 800 personel müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, 111 yangının kontrol altına alındığı, Antalya'da 2, Muğla'da 3 ve Tunceli'de 1 olmak üzere devam eden 6 yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bilgisi yer aldı.

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