Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde:



Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen.

Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) February 21, 2022