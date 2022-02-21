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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı

#Koronavirüs#Aşı#Pandemi
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs(Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Pakdemirli, 'Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen.' ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde:

Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen.

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