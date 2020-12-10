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Haber Giriş: 10.12.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Son dakika... Tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Zafer Günü'ne katılıyor

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Son dakika... Tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Zafer Günü'ne katılıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev biraz sonra Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Azerbaycan’a dün akşam saatlerinde gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da bugün başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı’na ziyarette bulunarak, Haydar Aliyev’in kabrine çelenk koydu.

Son dakika... Tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda Zafer Gününe katılıyor

Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bırakan Erdoğan daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Şehitler Hıyabanı’nda şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Erdoğan'a bu ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.

Son dakika... Tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda Zafer Gününe katılıyor

Erdoğan, Aliyev’in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ardından, Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından kazanılan şanlı zaferi kutlamak için Zafer Geçidi Töreni’ne katılacak.

Son dakika... Tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda Zafer Gününe katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türk şehitliğini ziyaretinin ardından anı defterine mesaj yazdı.

Son dakika... Tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda Zafer Gününe katılıyor

 

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