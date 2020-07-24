Son dakika... Tarihi gün! İşte dakika dakika Ayasofya'daki son gelişmeler

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da bugün ilk cuma namazı kılınacak.

İşte saat saat tarihi günde yaşananlar:

11:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Ayasofya'daki izdihamı önlemek için alınan kararı duyurdu. Ongun, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

''Ayasofya-i Kebir Camii’ndeki Cuma Namazı’ndaki izdihamı önlemek için, Valilik koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı’nın Kabataş-Eminönü seferleri durdurulmuş, Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arası çalışmakta. Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatılmıştır.''

11:05



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya çevresindeki namaz kılma alanlarının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Twitter'dan son durumu duyuran Ali Yerlikaya, şunları yazdı:

''Değerli Misafirlerimiz,

#AyasofyaCamii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu.

Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu.

Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım.

Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak.



11:00

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak Cuma Namazı için alınan güvenlik tedbirlerini denetledi. Vatandaşların namaz kılacakları bölgeleri de inceleyen Zafer Aktaş bazı boş yeşil alanları da namaz kılınması için vatandaşların kullanımına açtı.

10:50

Ayasofya'da 86 yıl sonra kılınacak ilk Cuma namazı için Yenikapı'da ring seferleri düzenleniyor. Seferler dolduğu için beklemeye alınan bir vatandaş "Uzaktan da olsa görsem yeter" dedi ve gözyaşları içinde görevlilere seslendi:

"Yalvarıyorum Allah aşkına. Akşam uyku uyumadım. 4'ten beri geleceğiz diye sevincimizden duramadık. Cumhurbaşkanımızı, açılışı görelim diye ne olur. Ne olur Allah aşkına. Dışarıdan da bakalım yeter ki görelim. Bursa'dan geliyorum. Ne olur geçelim. Gece uykusu uyumadık sevincimizden ağlamaktan" ifadelerini kullandı.

10:15

Dua programı başladı. Program Mehmet Hadi Duran, Abdullah Yılmaz, Rıdvan Akbaş, Enes Özsoy, İbrahim Çoban'ın tekbir ve salavatlarıyla gerçekleşiyor.

Kur'an-ı Kerim'in 1. cüzü cuma hatmiyle devam edecek programda, sureleri Hafız Osman Şahin, Metin Çakar, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş, Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu tilavet edecek.

Sonrasında Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit, Emrullah Akbaş, Metin Çakar, Osman Şahin'in Kehf Suresi'ni tilavet edeceği programda, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş Meryem Suresi'ni okuyacak.

Programın devamında Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu, Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit Yasin Suresi'ni tilavet edecek.

Fetih Suresi, sela, kısa sureler, Fatiha ve Bakara surelerinin okunacağı program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla son bulacak.

10:00

Gece saatlerinde gelerek beklemeye başlayan vatandaşların Gülhane Parkı’nın önündeki kontrol noktasına giriş yapmasına izin verilmesiyle vatandaşlar koşarak Ayasofya’ya gitti.

09:38

CHP’li Muharrem İnce’nin Cuma namazını kılmak için Ayasofya’ya gideceği ancak camiye girmeyerek namazını dışarıda halkın arasında kılacağı öğrenildi.

08:24

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı. Fotoğraf karesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü.

05:40

Ayasofya Camii’nde bugün kılınacak namaz öncesi gece saatlerinde güvenlik önemleri kapsamında camii önü ve çevresinden uzaklaştırılan vatandaşlar, geceyi caminin çevresinde geçirdi. Vatandaşlar, sabah ezanının okunmasıyla birlikte dışarıda namaz kıldı.