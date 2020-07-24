Son dakika... Tarihi gün! 86 yıl sonra Ayasofya'da ilk namaz

İşte dakika dakika tarihi günde yaşananlar:

15:02

Türbe ziyareti sonrası yine gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

''Her şeyden önce Ayasofya'yı bizim şu anda aslına Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız, milletimizin 10 yıllara sarih özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi. Az önce resmi rakam olarak aldım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Tabi çok çok önemli bir aşkın mahsulüydü. Hep beraber biz emeği geçen tüm kardeşlerime, gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, gerekse Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz tavrın birlik beraberlik içerisinde devamını Allah'tan diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum.''

14:57

Türbeye girmeden önce gazetecilere kısa bir açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

''Gayretlerimiz neticesiyle, Yargının da hamdolsun hakikati görmesiyle sona erdirdik. Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Ama bunun yanında tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer

İşin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini bir ziyaret edelim istedik.''

14:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

14:40

Ayasofya Camii'nde cuma namazı bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da camiden ayrıldı.

13:57

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yıl sonra ilk hutbeyi irad etti. Erbaş, hutbede "Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor elhamdülillah. Hamdüsenalar olsun Allah'a... Ayasofya'nın ibadete açılması, Mescid-i Aksa ile yeryüzünün bütün mahzun mescitlerinin ve mazlum müminlerinin can suyuna kavuşmasıdır. Ayasofya Camii'nin kapıları, diğer camilerimiz gibi, ayrım gözetmeksizin Allah'ın bütün kullarına açık olacaktır. Ayasofya Camii’nin manevi atmosferinde inanca, ibadete, tarihe ve tefekküre uzanan yolculuk, inşallah kesintisiz devam edecektir" dedi.

Hutbe sonrası cuma namazının farzını kıldıran Erbaş, Fetih suresini okudu.

13:44

Ayasofya'da tarihi gün... 86 yıl sonra ilk namaz kılındı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul'a gelen çok sayıda vatandaş da alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlara ayrılan bölümde namazını kıldı.

13:27

86 yıl sonra kılınan ilk namaz öncesi 4 minareden 4 müezzin tarafından öğle ezanı okundu.

13:18

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilk cuma namazı öncesi dua etti. İlk namazı kılmak için Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, dualara "amin" diyerek katılırken, Fatiha suresini okudu.

13:15

Minarelerden yükselen selaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu.

13:00

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu.

12:50

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki dua programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Tansu Çiller, kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve partilerin temsilcileri de katıldı.



12:00

Kısıklı'daki konutundan ayrılan ve saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Namaz kılmak için meydanları dolduranlar, Erdoğan'ın gelişiyle çeşitli sloganlar da attı.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giriş yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ayasofya'da...

11:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Kısıtlı'daki konutundan Ayasofya'ya doğru yola çıktı.

11:35

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması nedeniyle kılınacak Cuma namazına gelmek isteyenler tarihi yarımada çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı vatandaşlar araçlarını park ederek yürüyerek Ayasofya'ya ulaşmaya çalıştı.



11:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Ayasofya'daki izdihamı önlemek için alınan kararı duyurdu. Ongun, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

''Ayasofya-i Kebir Camii’ndeki Cuma Namazı’ndaki izdihamı önlemek için, Valilik koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı’nın Kabataş-Eminönü seferleri durdurulmuş, Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arası çalışmakta. Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatılmıştır.''

Metro İstanbul’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da “Tarihi yarımadada oluşan yoğunluk nedeniyle tarihi yarımadaya yakın olan istasyonlarımızda hizmet verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

11:05



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya çevresindeki namaz kılma alanlarının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Twitter'dan son durumu duyuran Ali Yerlikaya, şunları yazdı:

''Değerli Misafirlerimiz,

#AyasofyaCamii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu.

Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu.

Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım.

Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak.



11:00

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, güvenlik tedbirlerini denetledi. Vatandaşların namaz kılacakları bölgeleri de inceleyen Zafer Aktaş bazı boş yeşil alanları da namaz kılınması için vatandaşların kullanımına açtı.

10:50

Yenikapı'da ring seferleri düzenleniyor. Seferler dolduğu için beklemeye alınan bir vatandaş "Uzaktan da olsa görsem yeter" dedi ve gözyaşları içinde görevlilere seslendi:

"Yalvarıyorum Allah aşkına. Akşam uyku uyumadım. 4'ten beri geleceğiz diye sevincimizden duramadık. Cumhurbaşkanımızı, açılışı görelim diye ne olur. Ne olur Allah aşkına. Dışarıdan da bakalım yeter ki görelim. Bursa'dan geliyorum. Ne olur geçelim. Gece uykusu uyumadık sevincimizden ağlamaktan."

10:15

Dua programı başladı. Program Mehmet Hadi Duran, Abdullah Yılmaz, Rıdvan Akbaş, Enes Özsoy, İbrahim Çoban'ın tekbir ve salavatlarıyla gerçekleşti.

Kur'an-ı Kerim'in 1. cüzü cuma hatmiyle devam eden programda, sureleri Hafız Osman Şahin, Metin Çakar, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş, Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu tilavet etti.



Sonrasında Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit, Emrullah Akbaş, Metin Çakar, Osman Şahin'in Kehf Suresi'ni tilavet ettiği programda, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş Meryem Suresi'ni okudu.

Programın devamında Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu, Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit Yasin Suresi'ni tilavet etti.

Fetih Suresi, sela, kısa sureler, Fatiha ve Bakara surelerinin okunduğu program sonunda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

10:00

Gece saatlerinde gelerek beklemeye başlayan vatandaşların Gülhane Parkı’nın önündeki kontrol noktasına giriş yapmasına izin verilmesiyle vatandaşlar koşarak Ayasofya’ya gitti.

İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, sabah erken saatlerden itibaren 11 yerde kurulan güvenlik noktalarından Ayasofya Meydanı'na alındı. Giriş noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldı.

09:38

CHP’li Muharrem İnce’nin Cuma namazını kılmak için Ayasofya’ya gideceği ancak camiye girmeyerek namazını dışarıda halkın arasında kılacağı öğrenildi.

08:24

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı. Fotoğraf karesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü.

05:40

Ayasofya Camii’nde bugün kılınacak namaz öncesi gece saatlerinde güvenlik önemleri kapsamında cami önü ve çevresinden uzaklaştırılan vatandaşlar, geceyi caminin çevresinde geçirdi. Vatandaşlar, sabah ezanının okunmasıyla birlikte dışarıda namaz kıldı.