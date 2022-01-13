Son dakika: Tarihi an! Türkiye'nin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı... Erdoğan'dan tebrik mesajı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Grizu-263 Uzay Takımı tarafından tasarlanan Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A uzaya fırlatıldı. Grizu-263A, ABD’nin Florida eyaletinden bulunan Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle TSİ 18.25’de başarılı şekilde uzaya gönderildi.

Söz konusu cep uydusu, 3 Mart 1992'de Zonguldak’ta meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madenciler adına uzaya fırlatıldı. Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü.

SpaceX’in Transporter-3 görevi kapsamında Grizu-263A dahil toplam 105 uzay aracı aynı anda fırlatıldı.

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Roketi tasarlayan öğrenciler uydunun fırlatılma anını Zonguldak'ta izledi.

"İLK SİNYALİ ALDIĞIMIZDA GURUR GECEMİZ KUTLAMAYA DÖNÜŞECEK"



Grizu-263 takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun, ilk cep uydusu Grizu 263A uydusunu uzaya fırlatılma törenin ardından duygu ve düşüncelerini aktardı.

Heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade eden takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun şöyle konuştu:

“Şu anda bizim için gurur gecesi oldu bu, 6 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik ve büyük emeklerle geliştirdiğimiz uydumuzu Space-X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdik. Bütün takım olarak gurur yaşıyoruz ve uydumuzun başarılı bir şekilde ayrılmasını bekliyoruz.

Uydumuz uzaya bırakıldığında ve ilk sinyali aldığımızda gurur gecemiz kutlamaya dönüşecek bunun için çok mutluyum. Üniversitemiz bünyesinde kurmuş olduğumuz uydu yer istasyonu ile şuanda uydumuzu takip ediyoruz ve ilk gelecek sinyali bekliyoruz.

Burada en büyük olay Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde uzaya bir uydu göndermek oldu. Bizim için en büyük zorluk ise insanları inandırabilmekti. Ben ve takım arkadaşlarım bu hikayeye inandı ve bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk.”

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk cep uydusu olan Grizu-263A projesinde yer alan gençleri tebrik etti.

Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde;

2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1’inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı.

Türkiye’den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum.