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Son dakika: Tarihi an! Türkiye'nin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı

#Türkiye#Uydu#Uzay

Son dakika haberine göre; Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, ABD’nin Florida eyaletinden uzaya fırlatıldı. Roketi tasarlayan öğrenciler uydunun fırlatılma anını Zonguldak'ta izledi.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Grizu-263 Uzay Takımı tarafından tasarlanan Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A uzaya fırlatıldı. Grizu-263A, ABD’nin Florida eyaletinden bulunan Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle TSİ 18.25’de başarılı şekilde uzaya gönderildi.

Söz konusu cep uydusu, 3 Mart 1992'de Zonguldak’ta meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madenciler adına uzaya fırlatıldı. Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü.

Son dakika: Tarihi an Türkiyenin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı

SpaceX’in Transporter-3 görevi kapsamında Grizu-263A dahil toplam 105 uzay aracı aynı anda fırlatıldı.

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Roketi tasarlayan öğrenciler uydunun fırlatılma anını Zonguldak'ta izledi.

Son dakika: Tarihi an Türkiyenin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı

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