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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.06.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

Son dakika: Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası

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Son dakika: Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada tarihçi yazar Talha Uğurluel'in, savcılıkta örgütle irtibatını kestiğini öne sürmesine rağmen aralarında örgütün yüksek istişare heyetindeki sözde Avrupa imamı Abdullah Aymaz, örgütün elebaşı Gülen'in danışmanlığının yanı sıra örgütün İsrail ve Ortadoğu imamlığı yürütüp İsrail'deki bağlantılarını sağlayan Harun Tokak'ın da aralarında bulunduğu firarı örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu belirtildi.

6 YIL HAPİS CEZASI

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

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