Son dakika: Tarih belli oldu! Rus ve ABD'li heyetler İstanbul’da bir araya gelecek

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Katar'da yaptığı açıklamada Rus ve ABD'li diplomatların iki ülkenin büyükelçiliklerinin işleyişindeki “sistemik sorunları” görüşmek üzere Perşembe günü İstanbul'da bir araya geleceğini duyurdu.



AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Lavrov açıklamasında, "Toplantı yarın İstanbul'da gerçekleşecek. Elçiliklerin açılmasına yönelik çalışmalar ele alınacak. Bunun bizim ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde ilerleyebileceğimizi göstereceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya ilişkilerine yönelik büyükelçiliklerin faaliyetlerini canlandırmak için istişareler yapıldığını belirtmiş ve “Bu hafta kapsamlı istişareler yapılacak. Son yıllarda ABD'deki Demokrat yönetimlerin ortaya çıkardığı suni engellerin ortadan kalkmasını umuyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını cevapladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden telefon görüşmesi planlanıp planlanmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Gerektiğinde böyle bir görüşme yapılabilir. Diyalog başlatıldı ancak şimdilik bu planlanmıyor. Bazı acil sorunların çözülmesi için planlar değişebilir." ifadelerini kullandı.

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Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşmesi konusunda henüz herhangi bir gelişme olmadığını belirten Peskov, "Bu görüşmenin yapılması gerektiği konusunda anlayış var. Bu, iki liderin mutabık kaldığı konu. Hem iki liderin hem de Riyad'da heyet başkanlarının vardığı anlaşmalar adım adım hayata geçiriliyor. Dışişleri Bakanlıkları uzmanları düzeyinde temaslar planlanıyor." dedi.

Peskov, ABD ile işbirliği yapılması ihtimaline dair ise "Çeşitli alanlarda ekonomik işbirliği projelerine ilgi gösteriyor." diye konuştu.