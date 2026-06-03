×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Tanju Özcan'a 263 yıl hapis istemi

Güncelleme Tarihi:

#Tanju Özcan#Son Dakika#Yargılama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 13:40

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Haberin Devamı

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamlayarak kabul etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığının müşteki kurumlar olarak yer aldığı, 41 mağdur ve 6'sı tutuklu 19 sanıklı dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak.

SÜREÇ VE İDDİANAME

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Son dakika: Tanju Özcana 263 yıl hapis istemi

Tanju Özcan, başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız tutuklanmış, yapılan itiraz üzerine Beykoz ve Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Haberin Devamı

"Rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirilmişti.

Gözden KaçmasınCHPnin kurultay süreci hakkında çok çarpıcı iddia Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verdiCHP'nin kurultay süreci hakkında çok çarpıcı iddia! Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verdiHaberi görüntüle

178 SAYFALIK İDDİANAME, 263 YIL HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız'ın 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor.

Gözden KaçmasınÖzgür Özel, Hürriyete konuştu; merak edilen soruları yanıtladı Yeni parti hakkında dikkat çeken açıklamaÖzgür Özel, Hürriyet'e konuştu; merak edilen soruları yanıtladı! Yeni parti hakkında dikkat çeken açıklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tanju Özcan#Son Dakika#Yargılama

BAKMADAN GEÇME!