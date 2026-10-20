Son dakika : Tanju Özcan, hapis cezasına çarptırıldı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Özcan ve belediye başkan yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Süleyman Can, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla cezaevinden katıldı.

Tutuklu sanıklar eski BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız ve eski Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ile tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Süleyman Can, Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

Sanık Can, belediyede 31 yıl çeşitli birimlerde çalıştığını, emekli olduktan sonra Bolu'ya hizmet etmek amacıyla meclis üyesi olduğunu belirterek, market yetkilileriyle görüştüğünü ancak reklam veya bağış konusunda kimseye baskı yapmadığını savundu.

Haberin Devamı

Tanju Özcan'dan talimat almadığını, belediyenin diğer birimlerine de talimat vermediğini ve ruhsat olayında şikayetçi N.G.'den para almadığını öne süren Can, tahliye edilmesi halinde siyaset yapmayacağını söyledi.

Sarıyıldız ise kamu görevlisi olmadığı için "icbar suretiyle irtikap" suçunu işleyemeyeceğini savunarak, marketlerle ilgili toplantıya katılmadığını, yalnızca reklam sözleşmelerinin imzalanması sırasında firmalar ile belediye arasında aracılık yaptığını iddia etti.

Ruhsat olayı kapsamında müşteki N.G.'den aldığı parayı Süleyman Can'a teslim ettiğini ileri süren Sarıyıldız, beton alımı ve hak ediş iddialarında yalnızca mali hesaplama yaptığını ve sözleşme hazırladığını ifade etti.

Tutuklu sanık Mustafa Altındal da kafe olayı kapsamında yalnızca ruhsat sorunu yaşayan esnafın belediye başkanıyla görüşmesine yardımcı olduğunu öne sürerek, kimseyle para konuşmadığını ve rüşvet almadığını, belediye başkanıyla görüşme ayarlamasının "rüşvet anlaşması" olarak değerlendirilmeyeceğini kaydetti.

Haberin Devamı

Tutuksuz sanıklar ve avukatlarının da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamasının ardından sanıklara son sözleri soruldu.

Tanju Özcan, "Bu yargılamanın, belediyeye yapılan operasyonların sebebi de Tanju Özcan'ı bitirmek. Bir plan ve senaryo var. Bu planı kim yaptı bilmiyorum." dedi.

Davada suç ve suçlunun bulunmadığını savunan Özcan, "MASAK raporu herkesi akladı. Burada bir tiyatro sergileniyor. Sayın mahkemenin de bu oyunu bozacağını düşünüyorum. İleride vicdanınızı rahatsız edecek bir karar vermeyin." ifadesini kullandı.

Özcan, salonda bulunan oğluna seslenerek, "Haram lokma ile büyümüş insanlar değiliz. 'Babam bana haram lokma yedirmemiş' diyeceksin. Bugün senin istediğin gibi umduğun gibi bir karar çıkmayacak olabilir. Ne karar çıkarsa çıksın dimdik dur. Senin boğazından haram lokma geçmedi. Haram olacak bir para da cebine girmedi."

Haberin Devamı

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can'ı, "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap" suçundan 7 yıl 3 ay 15'er gün hapisle cezalandırdı.

Özcan ve Can'a 4'er yıl boyunca "siyasi yasak" getiren heyet, Sarıyıldız'ın 4 yıl boyunca "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını" ve 3 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sanıklar Özcan ve Sarıyıldız hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan "etkin pişmanlık hükümleri" uygulanarak her bir mağdur yönünden ayrı ayrı 1 yıl 15 gün ile 1 yıl 8 ay arasında hapis ve adli para cezası veren heyet, Sarıyıldız hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı, Özcan'ın cezasını erteledi. Heyet, 2 sanığın da bu suçtan tahliyesine hükmetti.

Haberin Devamı

Heyet, sanıklar Özcan ve Sarıyıldız'ın "5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun'a muhalefet" ile "rüşvet" suçlarını işledikleri sabit olmadığından beraatlerine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık Hakan Yılmaz'a "irtikap" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve 3 yıl boyunca "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını" ve "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Sanık Naim Ayhan'ı "rüşvet" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran ve 3 yıl boyunca "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını" kararlaştıran heyet, sanık Mustafa Altındal'ı "nüfus ticareti" suçundan 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırdı ve hükümle tahliye etti. Heyet, sanığın "icbar suretiyle irtikap" suçundan ise beraatine hükmetti.

Haberin Devamı

Heyet, sanık Cihan Tutal'ı "ruhsat olayı" kapsamında "yalan tanıklık" suçundan 2 yıl 1 ay ve "suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı, "suçluyu kayırma" suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

⁠Sanık Adem Beraber'i "suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Hapis cezalarında "takdiri indirim nedenlerini" uygulayan mahkeme heyeti, 11 sanığın tüm suçlardan beraatine, bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.