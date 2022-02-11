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Son dakika: Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan vefat etti

#Tansu Okan#Tanju Okan#Vefat
Son dakika: Tanju Okanın oğlu Tansu Okan vefat etti

Türk müziğinin ünlü yorumcusu Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti.

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Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren pop müziğinin sembol isimleri arasında yer alan, 1996 yılında 58 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Tanju Okan'ın oğlu ve tek çocuğu Tansu Okan hayatını kaybetti.

Okan'ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi.

Fıtık ameliyatı olduğu belirtilen Okan'ın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi. Okan ayrıca bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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#Tansu Okan#Tanju Okan#Vefat

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