Son dakika... Tam kapanmada alkol satışı tartışmalarına Bakan Soylu'dan yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuya ilişkin açıklamaları özetle şöyle:

* Hiçbir artı kısıtlama söz konusu değil. Kurallar aynı süre uzun. Dünyada da birçok kısıtlama var. İnanın İngiltere'den Fransa'ya kadar birçok örnek var. Biz bunları değerlendirerek bütün adımları attık.

* Alkol tartışmasından hiç rahatsız değilim. Geçmiş dönemde de yapıldı, öncesinde de yapıldı, şimdi de yapılıyor. Biz buradan sağlıklı çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım. Önemli olan bu.

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