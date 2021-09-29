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Son dakika... Tam kapanma mı geliyor? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan tartışmaları bitiren açıklama

#Tam Kapanma#Koronavirüs#Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Son dakika... Tam kapanma mı geliyor Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından tartışmaları bitiren açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı canlı yayında '29 Ekim'den sonra tam kapanma mı geliyor?' sorusuna yanıt verdi. Kalın, "Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. 29 Ekim'den sonra da biz normal hayatımıza tedbirleri uygulayarak yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kalın, '29 Ekim'den sonra tam kapanma mı geliyor?' sorusuna yanıt verdi.

Kalın, "Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. İnşallah 29 Ekim'i de çok güzel, coşkulu bir şekilde kutlayacağız. İstanbul'da da biliyorsunuz, çok güzel, büyük bir eser o gün açılacak. AKM açılacak. 29 Ekim'den sonra da biz normal hayatımıza tedbirleri uygulayarak yaşamaya devam edeceğiz. Böyle bir planlama yok" dedi.

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

ABD'YE PKK/YPG UYARISI: YARIN SİZİN BAŞINIZA DERT OLACAK

* Bizim ABD ile Obama döneminden beri yaşadığımız 2 temel sorunu var. Birisi PYD'ye verdiği siyasi askeri, medya desteği. İkincisi ise FETÖ konusunda bizi tatmin edecek adımları atmamış olmasıdır. Obama bir demokrattı, Trump tam bir anti Obamacı'ydı. Sağlık sistemi dahil olmak üzere her şeyi tersine çevirdi. Obama'nın altına imza attığı ne varsa her şeyi tersine çevirdi. Bir tek bizim konuda ters adım atmadı.

* Biden'da geldi aynı şekil devam ediyor. Cumhurbaşkanımız da bunu anlattı. Bu yaptığınız yanlış diye ortaya bir çok belge koyduk. O kanton yapılanmasının nereye gideceğini herkes biliyor. Yarın bu sizin başınıza dert olacak. Pence, Türkiye'ye geldiğinde o zaman biz bir anlaşma yapmıştık. Trump 'Biz Suriye'den çekiliyoruz' demişti. YPG'nin 30-40 km güneye çekileceği konusunda anlaşma yapmıştık. Bunlar kalktı, 'ABD bizi yalnız bırakıyor' diye koşup Moskova'ya Şam'a gittiler.

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* Suriye'de bu politika değişmedi. Trump yönetimindeki muhataplara şaka yoluyla; Siz geldiniz Obama döneminin tersini yaptınız bu konuyu da tersine çevirin demiştim. Bu Türkiye açısından ulusal güvenlik meselesidir. Bu dibimizde oluyor ve bizim düşmanımız. Bu politikanın mutlaka değişmesi lazım. Bu Suriye'yi de bölüyor.

İbrahim Kalını duygulandıran an Kelimeler boğazına düğümlendi

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* Belki bir soru olarak söyleyeyim. Obama döneminde bu politikayı inşa edenleri tanıyorum. Biz bunu acaba daha seküler daha batı yanlısı grup üzerinden yapabilir miyiz. Tabii ABD bunu Orta Doğu üzerinde yaptı demiyorum ama Suriye'de bunu uyguladılar. PKK'nın ideolojisini benimsemeyen başka insanlar da var. Onları niye muhatap almıyorsunuz? PYD bölgedeki herkesi tasfiye etti. Oradaki insanlar kaçmak zorunda kaldılar. Bu grubun seçilmesi özel projeydi. 7-8 yıl olmuş hala bu politikayı devam ettiriyorlar.

* Cumhurbaşkanımız artık 3. başkan döneminde bu sorunun çözülmesi lazım olduğunu söylüyor. Şimdi haklı olarak diyoruz ki; ABD'yi hedef alan gizli bir örgüt, daha sonra teröre bulaşan bir örgüt Türkiye'ye gelseydi. ABD ne derdi? Yahut İngiltere'de diyelim ki İrlanda'nın tamamen ayrılması için teröre bulaşmış bir örgütün burada kalmasına müsaade etseydik. Ne olurdu? Nasıl tepki verirlerdi? Tabi onların iade edilmesi için sürekli konuşurlardı. Biz de doğal olarak bu beklentilerimizi iletiyoruz.

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* Çıkar hesaplarına uymadıkları için yapıyorlar. Açık deliller ortadayken ikna olmuyorlarsa ya çıkarları için ya da akli denge sorunları vardır. Ben akli denge sorunları olduklarını düşünmüyorum. Çıkar ilişkileri oldukları için orada tutuyorlar.

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